ساب يعين رئيس مجلس إدارة جديداً ونائبًا له

المواطن - الرياض

أعلن البنك السعودي البريطاني (ساب) عن قرار مجلس الإدارة المنتخب خلال اجتماعه المنعقد يوم 26 ديسمبر الماضي باختيار وتسمية رئيس المجلس ونائب الرئيس للدورة القادمة شريطة الحصول على عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي.

وبحسب موقع تداول تم استلام عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي، ليعلن بنـك ساب عن موافقة مجلس الإدارة المنتخب على تعيين لبنى بنت سليمان العليان رئيساً للمجلس، وتعيين سعد بن عبدالمحسن الفضلي نائباً لرئيس المجلس.

وفي وقت سابق، أعلن كلٌّ من البنك الأول، وبنك ساب عن تنفيذ صفقة اندماج بين البنكان على أن يتم تنفيذ صفقة الاندماج بين البنكان، بعد انتهاء فترة اعتراض الدائنين.

وقد تم نشر بيانين على “تداول” في شهر يونيو الماضي أوضح خلالهم البنكان أن فترة اعتراض الدائنين انتهت يوم السبت الموافق 15 يونيو الماضي.

ولم يتسلم أي من البنكين أية اعتراضات من جانب الدائنين.

وأوضح البنكان أنه تم توافر جميع شروط الاندماج التي تم الاتفاق عليها بموجب اتفاقية الاندماج المبرمة.

تابعنا على تواصل معنا على