ساديو ماني أفضل لاعب في إفريقيا 2019

المواطن - مروة نبيل

توج نجم فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب السنغالي الأول لكرة القدم، ساديو ماني، بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019 للمرة الأولى في تاريخه.

ساديو ماني:

وتسلم ساديو ماني الجائزة خلال حفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، الذي أُقيم في مدينة الغردقة المصرية، مساء اليوم الثلاثاء.

ونشر حساب الاتحاد الإفريقي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو أعلن من خلاله فوز ساديو ماني وعلق قائلًا: “ساديو ماني هو الفائز بالكرة الذهبية الإفريقية رسميًّا”.

ساديو… ساديو… ساديو ماني هو الفائز بالكرة الذهبية الأفريقية رسميًا 🥇 🇸🇳 يُتوج السنغالي ساديو ماني بلقب أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2019 👑 ازأر واحتفل على عرش أفريقيا يا أسد التيرانجا 🦁🔥

#SadioMane#CAFAwards2019 pic.twitter.com/hYVYLkpsjH — #CAFAwards2019 (@caf_online_AR) January 7, 2020

وتابع: “يُتوج السنغالي ساديو ماني بلقب أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019.. ازأر واحتفل على عرش إفريقيا يا أسد التيرانجا”.

وتألق ساديو ماني بشكل لافت خلال منافسات عام 2019، حيث ساهم في تتويج ليفربول بـ3 بطولات، وهي؛ دوري أبطال أوروبا، كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، ووصل مع السنغال إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية.

وتفوق ساديو ماني على زميله في ليفربول الإنجليزي، المصري الدولي محمد صلاح، ونجم مانشستر سيتي والمنتخب الجزائري الأول لكرة القدم، رياض محرز، وتغيب الثنائي عن حفل توزيع الجوائز اليوم.

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