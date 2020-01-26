ساعي بريد يحتفظ بآلاف الخطابات في منزله بدلًا من تسليمها!

المواطن - متابعة

أعلنت الشرطة اليابانية أن ساعي بريد، يبلغ من العمر 61 عامًا، احتفظ بآلاف الخطابات والطرود في منزله بدلًا من تسليمها لأصحابها.

وقالت الشرطة: إنه تم العثور على نحو 24 ألف رسالة وطرد في مسكن ساعي البريد في مدينة ساجاميهارا بمقاطعة كاناجاوا، وبدأ ممثلو الادعاء بالتحقيق في القضية.

وقال ساعي البريد الذي لم يتم الكشف عن هويته في تحقيقات الشرطة: إنه احتفظ بالخطابات والطرود لما يمثله تسليمها لأصحابها من عبء ثقيل.

ولفتت الشرطة إلى أن الأوراق التي تم تحويلها للادعاء تتعلق بالخطابات والطرود التي لم يسلمها ساعي البريد خلال الفترة من فبراير 2017 وحتى نوفمبر من العام الماضي ويبلغ عددها 1002.

كما أعلن فرع هيئة البريد اليابانية في يوكوهاما أن الرجل الذي يعمل في فرع تسليم الخطابات بدأ في إخفاء الرسائل منذ عام 2003، وكان قد تقاعد ولكن أعيد تعيينه في مكتب بريد سييا في يوكوهاما، حيث ظهرت الواقعة للنور خلال عملية تفتيش داخلية في 20 نوفمبر الماضي.

وقال متحدث باسم هيئة البريد: إنه سيتم تزويد العاملين بتعليمات دقيقة بتسليم الخطابات، كما ستبذل ما في وسعها لعدم تكرار هذا الأمر مجددًا.

تابعنا على تواصل معنا على