ساما تحذر من إيداع المال في حسابات غير معروفة

المواطن - الرياض

أعادت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) التذكير بأن استلام مبالغ نقدية من شخص معلوم لإيداعها في حساب شخص غير معروف قد يعرض الشخص للمساءلة.

وأكدت ساما، في تغريدة لها عبر تويتر، أن المال المراد إيداعه قد يكون من مصدر غير مشروع.

وأضافت: يُمنع السعودي المحكوم عليه بعقوبة السجن في جريمة غسل الأموال من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لمدة السجن المحكوم عليه بها.

وشددت مؤسسة النقد على أن عمليات غسل الأموال تساهم في خلق فجوة اقتصادية واجتماعية بين أفراد المجتمع، وزيادة معدلات الفقر.

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