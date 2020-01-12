ساما تحذر من إيداع المال في حسابات غير معروفة

أعادت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) التذكير بأن استلام مبالغ نقدية من شخص معلوم لإيداعها في حساب شخص غير معروف قد يعرض الشخص للمساءلة.
وأكدت ساما، في تغريدة لها عبر تويتر، أن المال المراد إيداعه قد يكون من مصدر غير مشروع.
وأضافت: يُمنع السعودي المحكوم عليه بعقوبة السجن في جريمة غسل الأموال من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لمدة السجن المحكوم عليه بها.
وشددت مؤسسة النقد على أن عمليات غسل الأموال تساهم في خلق فجوة اقتصادية واجتماعية بين أفراد المجتمع، وزيادة معدلات الفقر.
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السلام عليكم موسسة النقد السعوديه ساما نحنا من عملاء بنك الراجحي نبغى قرض اضافي من البنك ورفضوا انا ابغي قرض اضافي محتاجه للعلاج رواتبنا تحمل ياخذون من رواتبنا شهريا يساما اعطي امر للبنوك بتفريج كربنا وعلاجاتنا نحنا نسدد اول بي اول وما علينا اي مخالفات ارجو عمل لنا يلى محتاجين للقرض الاضافي اهميه لى اننا بنسدد القرض والقروض الى علينا اول بي اول
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