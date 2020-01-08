سامسونج تكشف عن أجهزة تلفاز فاخرة

المواطن - متابعة

قدمت شركة سامسونج مجموعة من أجهزة التلفاز الفاخرة الجديدة، خلال مشاركتها في فعاليات معرض CES بمدينة لاس فيغاس الأمريكية حتى 10 يناير الجاري.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن سلسلة التلفزيون Q950 الجديدة تمتاز بشاشة تغطي 99% من الواجهة الأمامية للجهاز، وبالتالي فإنه يأتي بدون حواف تقريبًا، ويبلغ سُمك جهاز التلفاز الجديد 15 ملم، ويعمل بدقة وضوح 7980×4320 بيكسل.

وتظهر المحتويات ذات دقة الوضوح الأقل بصورة جيدة، حيث تعتمد سامسونج على التحسين اللاحق بواسطة البرامج والتعلم الآلي، حيث يتم تحليل محتويات الصورة ومعالجتها لزيادة دقة الوضوح، ومن المتوقع طرح السلسلة في الأسواق العالمية خلال العام الجاري، ولم تكشف سامسونج عن أي بيانات بخصوص الأسعار المتوقعة.

وشهد جناح سامسونج أيضًا كشف النقاب عن التلفاز “The Sero” بتصميمه الرائع؛ حيث تهدف الشركة من خلال الجهاز الجديد إلى عرض مقاطع الفيديو الرأسية، ويمكن تدوير شاشة التلفزيون 43 بوصة حسب الرغبة لعرض الصور أو مقاطع الفيديو المسجلة بواسطة الهاتف الذكي في وضع البورتيريه، بالإضافة إلى إمكانية نقل محتويات شاشة الهاتف الذكي لاسلكيًّا، وكذلك عن طريق تقنية أبل Airplay.

وتضمن الإضاءة الخلفية المعدلة عرض الألوان والتباين بصورة أفضل على شاشة QLED، التي تعمل بدقة وضوح 4K 3840 x2160 بيكسل.

وتطلق الشركة تلفزيون “The Sero” الجديد في الأسواق العالمية بدءًا من إبريل المقبل، لكنها لم تفصح عن أي بيانات بخصوص الأسعار المتوقعة.

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