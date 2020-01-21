سانوجو ينضم لنادي صربي رسميًّا

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي سرفينا زفيزدا الصربي، مساء اليوم الثلاثاء، عن تعاقده رسميًّا مع نجم نادي الاتحاد، الإيفواري سيكو سانوجو؛ لتدعيم صفوفه في الميركاتو الشتوي الحالي.

وأشار حساب النادي الصربي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن سانوجو اجتاز الفحوصات الطبية بنجاح، ووقع على عقد انضمامه إلى الفريق على سبيل الإعارة لمدة موسم رياضي واحد، وسيرتدي قميص رقم 35.

ويلعب نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الأسترالي ميلوش ديجينيك في صفوف سرفينا زفيزدا الصربي على سبيل الإعارة.

وكان نادي الاتحاد قد تعاقد مع سانوجو صاحب الـ30 عامًا خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بعقد يمتد حتى صيف 2022، قبل أن يحوله إلى قائمة الاستثمار بعد خروجه من حسابات المدرب السابق، التشيلي سييرا.

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