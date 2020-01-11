سبب ايقاف حساب المواطن لدى بعض المستفيدين!
نظرًا لعدم تطابق البيانات مع الجهات ذات العلاقة

سبب ايقاف حساب المواطن لدى بعض المستفيدين!

2020/01/11
الساعة 7:54 مساءً
- ‎فيحساب المواطن, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

تفاعل حساب المواطن مع استفسارات بشأن إيقاف البرنامج لدى بعض المستفيدين، حيث تظهر لهم رسالة مذكور فيها أنه تم إيقاف الحساب حاليًّا ويجب التواصل مع خدمة العملاء.

وقال حساب المواطن عبر خدمة المستفيدين بموقع تويتر: إن هذا يأتي نظرًا لعدم تطابق البيانات المفصح عنها في البوابة الإلكترونية مع الجهات ذات العلاقة ولعدم التجاوب مع الرسائل التذكيرية بأهمية الإفصاح.

ولفت حساب المواطن إلى أنه تم إيقاف الدعم حتى يتم إثبات صحة البيانات وإرفاق ما يثبت ذلك عبر الرابط التالي هنا

أودع برنامج حساب المواطن 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر يناير للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 83% ليتجاوز عددهم 12.7 مليون مستفيد وتابع، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 13.1 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 63.5 مليار ريال منها 429 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

وذكر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني بأن نسبة أعداد المستفيدين الرئيسيين ارتفعت بما يقارب + 0.2% عن الدفعة السابقة، مشيراً إلى أن 51% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الاستحقاق الكامل، حيث بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 959 ريالًا، والبالغ عددهم قرابة 2.3 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 59%، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.8 مليون مستفيد، فيما بلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق في دفعة شهر يناير أكثر من 1.5 مليون مستفيد، مشكلين 41% من إجمالي المستفيدين الرئيسين.

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محمد عبدالله الزيد
ضيف
محمد عبدالله الزيد

تقعادت ونقص الذعم تقريباً ٥٥٠ريال

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4 ساعة


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