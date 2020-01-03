سبب تدهور علاقة نيمار مع سان جيرمان

المواطن - مروة نبيل

كشف تقرير صحافي، عن السبب الذي أدى إلى تدهور علاقة البرازيلي نيمار دا سيلفا، مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويسعى نيمار بقوة للرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان منذ فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن محاولاته باءت بالفشل.

وأكدت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، أن شخصًا مقربًا من نيمار اعترف بأن هزيمة سان جيرمان ضد مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا بثلاثة أهداف مقابل هدف في الموسم الماضي، مثلت نقطة فارقة في خطط النجم البرازيلي.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أنه بعد هذه المباراة أدرك نيمار أنه جاء إلى صفوف باريس سان جيرمان من أجل الفوز بأشياء من الصعب جدًا الحصول عليها رفقة الفريق الفرنسي.

وتحدث نيمار بعد ذلك إلى زملائه السابقين في صفوف برشلونة الإسباني، وأبلغهم برغبته في مغادرة باريس سان جيرمان.

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