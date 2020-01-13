سبب رسالة أنت موقوف تمامًا من دعم حساب المواطن

المواطن - الرياض

تفاعل حساب المواطن مع شكوى مستفيد لم يتم إيداع مبلغ الدعم له خلال الدفعة الأخيرة، وذلك دون إبداء أسباب، حيث وجد فقط رسالة تقول: “أنت موقوف تمامًا من الدعم”.

وقال حساب المواطن ردًّا على الشكوى عبر خدمة المستفيدين بموقع تويتر”: نظرًا لعدم تطابق البيانات المفصح عنها في البوابة الإلكترونية مع الجهات ذات العلاقة ولعدم تجاوبكم مع الرسائل التذكيرية بأهمية الإفصاح، فقد تم إيقاف الدعم حتى يتم إثبات صحة البيانات بإرفاق ما يثبت ذلك عبر الرابط هنا

وكان حساب المواطن أودع الدفعة الـ26 في حسابات المواطنين يوم الخميس الماضي، حيث بلغت قيمتها أكثر من 2.6 مليار ريال، فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ28 استحقاق شهر مارس المقبل.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

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