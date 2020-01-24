سبب يُهدد نجم الأهلي بالاعتزال

المواطن - محمد سمعه

أعلن النادي الأهلي يوم الاثنين الماضي عن خضوع نجم الفريق الأول لكرة القدم، مهند عسيري، لعملية جراحية، يوم الثلاثاء الماضي، في مدينة دبي الإماراتية.

ومن المقرر أن يدخل مهند عسيري في برنامج علاجي وتأهيلي يستمر لمدة 4 أشهر، وذلك قبل العودة مجددًا للمشاركة في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الجماعية.

وتُشير التقارير الصحافية إلى أن مدة الغياب للاعب مهند عسيري التي تصل إلى أربعة أشهر مع تقدمه بالعمر، قد تؤدي إلى اعتزاله كرة القدم، خوفًا من عدم قدرته على تقديم العطاء المطلوب للفريق الأهلاوي خلال الفترة المقبلة.

ولم يشارك مهند عسيري صاحب الـ33 عامًا بصورة منتظمة مع الفريق الأهلاوي في الموسم الجاري، حيث يعتمد المدرب السويسري كريستيان جروس على النجم السوري عمر السومة.

وكان مهند عسيري أجرى العملية الجراحية في الركبة على يد الجراح الفرنسي فيليب لاندرو المتخصص في جراحة الركبة.

من ناحية أخرى، تعرض اللاعب السومة للإصابة بخلع في الكتف، خلال مباراة الأهلي والرائد أمس الخميس في الدوري.

وكان برنامج ”الدوري مع وليد” ذكر أن التشخيص المبدئي قال إن السومة سيغيب لمدة 21 يومًا عن النادي الأهلي بعد إصابته بخلع في الكتف.

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