ستكون حديث العالم.. الترفيه تطلق مسابقة سيف الشعر

المواطن - الرياض

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، أن الهيئة ستطلق مسابقة شعرية باسم “سيف الشعر”.

وقال تركي آل الشيخ، في تغريدة له عبر تويتر مساء اليوم الأحد: إن المسابقة ستكون لأهلنا في الخليج عامة والعراق واليمن، وأوعدكم أن تكون حديث العالم بالشعر جاهزين؟

في سياق آخر، أكد رئيس هيئة الترفيه أنه وجه الزملاء في الترفية بتخفيض بنسبة ٥٠% على الدخول لمنطقة البوليفارد للتسهيل على الزوار.

ويضم موسم الرياض أكثر من 100 فعالية عالمية مختلفة، وعروضًا وأنشطة متنوعة وفعاليات فريدة ومميزة بين الغنائية والرياضية والترفيهية.

كما يضم موسم الرياض أيضًا أشهر المطاعم العالمية وأشهر الطهاة على مستوى العالم، بوجود 31 مطعمًا لأول على أرض الرياض في الموسم الذي يستمر لأكثر من شهرين.

ويأتي موسم الرياض على درب السياحة والترفيه لتعزيز مكانة المملكة على خريطة السياحة والترفيه العالمية، ضمن منظومة المملكة الواعدة تحت مظلة رؤية المملكة 2030.

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