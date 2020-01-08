سجل أبطال السوبر الإسباني .. برشلونة يتصدر والريال في الوصافة

المواطن - مروة نبيل

تنتظر الجماهير انطلاق منافسات بطولة كأس السوبر الإسباني بجدة اليوم، بمباراة ريال مدريد ضد فالنسيا على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية “ملعب الجوهرة المشعة”.

أبطال السوبر الإسباني

ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الأكثر تتويجًا بلقب كأس السوبر الإسباني برصيد 13 مرة، وبفارق 3 ألقاب عن ريال مدريد الوصيف، فيما يحتل ديبورتيفو لاكورونيا المركز الثالث بـ3 ألقاب.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد في الفوز بلقب كأس السوبر الإسباني مرتين، بالتساوي مع أتلتيكو بيلباو، فيما توج فالنسيا باللقب مرة واحدة، وذلك قبل انطلاق النسخة الحالية من البطولة.

ويُشارك في بطولة كأس السوبر الإسباني بجدة 2020، 4 فرق للمرة الأولى في التاريخ، وهي؛ برشلونة بطل الدوري ووصيف الكأس، أتلتيكو مدريد وصيف الليغا، ريال مدريد ثالث الدوري، وفالنسيا بصفته بطلًا لكأس ملك إسبانيا.

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