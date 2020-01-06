سحب رعدية ممطرة على جازان
تستمر حتى الساعة السابعة مساءً

سحب رعدية ممطرة على جازان

2020/01/06
الساعة 12:57 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، تصحب برياح سطحية نشطة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل محافظات الحرث، والداير بني مالك، والريث، وفيفا، وهروب، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر – بمشية الله – حتى الساعة السابعة مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

 

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