سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على 7 مناطق
تتسبب في تدني الرؤية الأفقية

سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على 7 مناطق

2020/01/21
الساعة 8:22 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
المواطن - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكونًا للسحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق(الجوف، الحدود الشمالية ، الشرقية). فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق( تبوك،الرياض ،مكة المكرمة ،المدينة المنورة).
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-42 كم/ساعة تصل إلى 55 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف تصل إلى 3 أمتار على الجزء الشمالي، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج .

تابعنا على تواصل معنا على
شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

avatar


هل قرأت هذا ؟
  • أمطار رعدية ورياح نشطة على جازان
    •
  • طقس الأحد.. أمطار وسحب رعدية على 4 مناطق
    •
  • تنبيه من هطول أمطار رعدية على جازان
    •
  • تنبيه من هطول أمطار رعدية على جازان
    •

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :