سر تألق لاعبي الأخضر الأولمبي

المواطن - مروة نبيل

خطف لاعبو المنتخب السعودي تحت 23 عامًا الأنظار خلال بطولة كأس آسيا في تايلاند، بعدما نجحوا في احتلال المركز الثاني، وتمكنوا من التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020” بعد 24 عامًا من الغياب.

وأكد النقاد الرياضيون في برنامج الديوانية على القناة الرياضية السعودية، أن زيادة عدد اللاعبين الأجانب في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ساهم في تألق وتطور مستوى نجوم الأخضر الأولمبي.

وقال الإعلامي مساعد العصيمي: “عمل لاعبي المنتخب في الأولمبياد رائع.. حتى إن خسارتهم كانت في الأشواط الإضافية.. ما قدموه شيء جدير بالإشادة.. والآن المسؤولية عليهم بالمحافظة على أنفسهم”.

وعلق الناقد الرياضي حسن القرني قائلًا: “نحن خسرنا لقبًا.. لكن كسبنا منتخب سيكون نواة لكأس العالم 2022.. منجز كبير واكبه احتفال كبير يستحقونه”.

وتابع الإعلامي الرياضي دباس الدوسري: “عندما كان لدينا دوري أولمبي لم نتأهل إلى الأولمبياد.. وأنا مؤيد وبقوة لـ7 أجانب.. هم يرفعون مستوى الدوري ومستوى اللاعب السعودي.. المميز يفرض نفسه”.

وأضاف الناقد الرياضي أحمد العقيل قائلًا: “17 لاعبًا من لاعبي المنتخب الأولمبي شاركوا في الدوري هذا الموسم.. وهذا دليل بأن فائدة الأجانب أكثر من سلبياتها”.

وواصل الناقد الرياضي بندر الرشود تصريحاته قائلًا: “وصول منتخبنا إلى الأولمبياد دليل بأن الكرة السعودية (ولادة).. والأولمبياد ليس سهل لكن من خلال الإصرار والعزيمة ومن خلال تدعيم الصفوف نتمنى مشاهدة المنتخب بشكل أفضل”.

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