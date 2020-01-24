سعوديان يقودان مباراتي اليوم في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن حكام مباراتي اليوم ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الفيحاء ضد التعاون

ويُدير مباراة الفيحاء ضد التعاون اليوم طاقم تحكيم سعودي مكون من؛ فيصل البلوي حكم ساحة، ويُساعده محمد البكري وعمر الجمل، الحكم الرابع سلطان الحربي، وحكم الفيديو النرويجي سفين موين، ويُساعده محمد السماعيل.

ويلعب الفيحاء ضد التعاون على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ويطمح الفريق البرتقالي لتحقيق الفوز وتحسين نتائجه في الدوري، فيما يسعى سكري القصيم لخطف الثلاث نقاط.

الوحدة ضد الحزم

ويقود مباراة الوحدة ضد الحزم اليوم طاقم تحكيم سعودي مكون من؛ ماجد الشمراني حكم ساحة، ويُساعده فهد العمري وفيصل القحطاني، وحكم رابع محمد الهويش، وحكم الفيديو الكرواتي جوران غابريلو، ويُساعده عبدالله ظافر.

ويحتضن ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية مباراة الوحدة ضد الحزم اليوم، ويسعى الفريق الحزماوي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور والفوز لتحسين نتائجه، فيما يطمح فرسان مكة لمواصلة النتائج الجيدة.

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