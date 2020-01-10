سعودي وبولندي يقودان مباراتي اليوم بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن حكام مباراتي اليوم في الجولة الـ14 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الحزم ضد الشباب

ويُدير مباراة الحزم ضد الشباب اليوم طاقم تحكيم بولندي مكون من؛ سيمون مارتشينياك، ويُساعده بافل سوكولنيكي وتوماس ليستكيفيس، والحكم الرابع خالد الجهني، وحكم الفيديو توماس موسيال، ويُساعده رائد الزهراني.

ويلعب الحزم ضد الشباب اليوم على ملعب نادي الحزم، ويطمح أصحاب الأرض لاستغلال عامل الجمهور وخطف الثلاث نقاط، فيما يسعى الليوث لتحقيق الفوز ومصالحة جماهيره.

التعاون ضد الفتح

ويقود مباراة التعاون ضد الفتح اليوم طاقم تحكيم سعودي بقيادة خالد الطريق، ويُساعده فهد العمري وفيصل القحطاني، والحكم الرابع ماجد الشمراني، وحكم الفيديو جواو كابيلا ويُساعده عبدالله ظافر.

ويحتضن ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة مباراة التعاون ضد الفتح عند الساعة 6:05 مساء اليوم، ويطمح كل منهما لتحقيق الفوز والتقدم في جدول ترتيب الدوري.

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