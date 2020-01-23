سعياً لكسب الناخبين .. ترامب يشارك في مسيرة مناهضة للإجهاض

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أصبح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية يشارك في مسيرة مناهضة للإجهاض.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” فإن الرئيس الأمريكي سيشارك في مسيرة مناهضة للإجهاض يوم الجمعة المقبل، وذلك في محاولة لكسب تأييد الناخبين المتدينين قبل انتخابات نوفمبر المقبل، كما تأتي هذه المشاركة أثناء جلسات محاكمته

ونشرت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفانى جريشام، تغريدة على تويتر قالت بها: ” الرئيس دونالد ترامب أول رئيس أميركي يشارك في مسيرة من أجل الحياة”​​​،كما نشر ترامب هو الآخر تغريدة قال بها: “أراكم الجمعة”.

وكان نائب الرئيس مايك بينس، ألقى خطاباً في نفس المسيرة العام الماضي، والتي شارك فيها أكثر من 100000 شخص، بينما أرسل ترامب رسالة مسجلة بالفيديو، ولكنه سيتواجد بنفسه في مسيرة هذا العام.

وينظم المسيرة مركز “من أجل الحياة”، والذي نشر رئيسه بياناً قال خلاله: “إنه لشرف كبير لنا أن نرحب بالرئيس ترامب في المسيرة السنوية السابعة والأربعين للحياة، سيكون أول رئيس في التاريخ يحضرها، ونحن متحمسون للغاية لمشاركته في مسيرة تحمي الذين لم يولدوا بعد”.

يذكر أن “مسيرة من أجل الحياة” هي مسيرة مناهضة للإجهاض الذي لا يحظره القانون الأمريكي، تعقد سنوياً في واشنطن في التاريخ ذاته وذلك منذ عام 1974، احتجاجاً على عمليات الإجهاض التي تجري سنوياً.

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