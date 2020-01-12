سفارة المملكة لدى الفلبين: تجنبوا السفر لمدينة تقيتاي

المواطن - الرياض

حذرت سفارة المملكة العربية السعودية في العاصمة الفلبينية مانيلا، المواطنين من الذهاب إلى مدينة تقيتاي بسبب نشاط بركان “تال”.

وأوضحت السفارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، اليوم (الأحد) أن السلطات الفلبينية رفعت حالة التأهب، فيما أعربت السفارة عن رجائها للمواطنين عودتهم إلى مانيلا.

وأوضحت السفارة أنه في حالة الطوارئ يتم التواصل على الأرقام التالية:

هاتف السفارة (0063288564444)، هاتف شؤون السعوديين – الطوارئ (00639188073636) أو (00639178946464)، هاتف مكتب التوظيف الصحي (006328121520)، هاتف الملحقية الثقافية في سنغافورة والفلبين (006567383855)، أو على البريد الإلكتروني (PHEMB@MOFA.GOV.SA).

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