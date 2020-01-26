بعد رد ترامب على جواد ظريف

سفير إيراني: نرفض مساعي التوسط والسلام مع الولايات المتحدة

2020/01/26
الساعة 7:39 مساءً
- ‎فيالعالم, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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سفير طهران لدى باكستان
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف 

أوضحت إيران أن الوساطة بين الولايات المتحدة وطهران غير واردة؛ بسبب ما وصفته بـ مخططات واشنطن الشريرة.

وقال سفير إيران في باكستان محمد علي حسيني ذلك أثناء حديثه مع نيوز إنترناشيونال، أكبر صحيفة باللغة الإنجليزية في باكستان، ردًا على استفسار حول رغبة رئيس الوزراء عمران خان في لعب دور للمصالحة بين إيران والولايات المتحدة.

وقال السفير الذي قضى ما يقرب من ثلاثة عقود من النشاط الدبلوماسي في مختلف المجالات: “إن الولايات المتحدة ارتكبت عدوانًا صارخًا على إيران”. 

سفير طهران لدى باكستان
وفي تعارض مع تصريح سفير طهران لدى باكستان، كان محمد جواد ظريف  أبدى خلال مقابلة صحفية استعداد بلاه للانخراط مجددًا في مفاوضات مع الولايات المتحدة لحل القضايا العالقة بينهما، ولا سيما الملف النووي.

ورد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب سريعًا على عرض التفاوض عبر تويتر قائلًا: “وزير الخارجية الإيراني يقول إن إيران تريد أن تتفاوض مع الولايات المتحدة، لكن مع إزالة العقوبات، لا شكرًا”.

وردًا على سؤال حول الجهود الباكستانية لإجراء حوار بين المملكة وطهران، قال حسيني، الذي كان متحدثًا باسم وزارة الخارجية الإيرانية: “إن إيران قدمت اقتراحات ومقترحات بناءة مختلفة لعمران خان عندما زار طهران الشهر الماضي لنزع فتيل التوتر”.

وتواجه إيران صعوبة بالغة في تأسيس سياسة خارجية جيدة؛ بسبب سلوكها العدواني، فالتصريح السابق ليس الأول الذي تعلن فيه رغبتها في الحوار مع المملكة، وكان آخرها إعلان وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن البلاد مستعدة للحوار مع جيرانها، حيث غرد باللغة العربية على تويتر قائلًا: “إن البلاد مستعدة للمشاركة في عمل تكميلي يصب في مصلحة المنطقة”.

ورد وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، في حوار مع شبكة CNBC على ذلك قائلًا: إن على إيران تغيير سلوكها قبل أن تفكر المملكة في الجلوس وإجراء حوار معهم، وأن النظام ينبغي أن يتصرف كدولة طبيعية إذا كان يريد أن يُعامل على أنه كذلك.

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