سقوط الاتحاد يُنذر بما هو كارثي قبل الجمعية العمومية

المواطن - محمد سمعه

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في فخ الخسارة، اليوم الأربعاء، أمام نادي الفتح بنتيجة هدفين لهدف ليودع بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2019- 2020 من دور ثمن النهائي.

وتسببت خسارة الاتحاد من الفتح في زيادة الأوضاع بشكل سيئ في صفوف العميد قبل الجمعية العمومية غير العادية التي من المقرر انعقادها غدًا الخميس للحديث عن مصير النادي وإدارته برئاسة أنمار الحائلي.

كارثة في الطريق:

وربما تؤدي خسارة الاتحاد إلى تفكير الجمعية العمومية بالعميد إلى إقالة أنمار الحائلي من منصبه كرئيس للنادي مع تغيير الإدارة الحالية للنادي.

ومع مرور الأيام، تزداد أوضاع الاتحاد من سيئ إلى أسوأ، خاصة أن الفريق لا يقدم نتائج إيجابية ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يحتل المركز الثالث عشر في جدول المسابقة برصيد 13 نقطة.

ولم تشعر جماهير الاتحاد بالسعادة أو بالرضا على أداء مجلس إدارة أنمار الحائلي منذ قدومه لتولي رئاسة النادي في الانتخابات الصيفية بالعام الماضي 2019.

المباراة الأخيرة لفيلانويفا:

وتُعد مباراة الاتحاد ضد الفتح هي المباراة الأخيرة للاعب التشيلي كارلوس فيلانويفا نجم الاتحاد، الذي يستعد لمغادرة العميد في الميركاتو الشتوي الحالي.

يذكر أن اللاعب الأرجنتيني ليوناردو غيل صفقة الاتحاد الجديدة، تابع مباراة الفتح بكأس خادم الحرمين الشريفين اليوم من المدرجات.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الاتحاد والفتح بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث نجح المغربي كريم الأحمدي بالتقدم بالهدف الأول لنادي الاتحاد بالدقيقة الثالثة عشرة، ثم سجل اللاعب ميتشيل فريدي هدف التعادل لفريق الفتح بالدقيقة الخامسة عشرة.

وألغى الحكم الروماني أوفيديو هاتيجان هدفًا لنادي الاتحاد بداعي التسلل عند حلول الدقيقة الثالثة والثلاثين من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، سجل حمدان الشمراني لاعب الاتحاد هدفًا بالخطأ في مرماه للفتح بالدقيقة التسعين.

جدير بالذكر أن الفتح عبر لدور الثمانية من بطولة كأس الملك بعد إقصاء الاتحاد، حيث سيواجه فريق أبها بدور ربع النهائي.

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