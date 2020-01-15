سقوط سفاح القطط البريطاني!

المواطن - متابعة

اتهمت السلطات البريطانية حارس الأمن ستيفن بوكيه، بـ 16 تهمة جنائية، بعد مقتل 9 قطط وإصابة 7 آخرين، في منطقة برايتون بمقاطعة ساسكس.

وأفرجت السلطات عن بوكيه (52 عامًا) بكفالة، ولكن سيمثل أمام المحكمة نهاية الشهر المقبل، في إطار التهم الموجهة له بقتل القطط، بالإضافة إلى تهم جنائية، حيث تم توجيه الاتهام لبوكيه بحيازة شفرة سكين حادة، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

ومن جانبه قال المفتش كريس طومسون: “نحن نتفهم مدى الألم الذي خلفته هذه القطط المتوفاة لكل من المالكين والمنظمات المعنية برعاية الحيوانات، نحن مصممون على الوقوف حول أسباب قتلهم، للحصول على إجابات لملاكهم”.

وأضاف: “تم استخدام جميع موارد الشرطة بالتحقيق، في محاولة لتحديد ما حدث بالضبط لهذه القطط، نحن نعمل في شراكة مع خبير من الكلية البيطرية الملكية لتحديد سبب الوفيات”.

وتابع: “قمنا بزيادة الدوريات داخل وحول المناطق التي أصيبت فيها القطط بجروح أو توفيت، واستفسرنا في جميع المنازل، وشاهدنا كاميرات المراقبة، وأخذنا إفادات من المالكين وأي شخص عثر على قط مصاب أو ميت”.

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