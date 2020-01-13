سقوط عارضة أزياء شهيرة من الطابق الثالث شبه عارية

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

أُصيبت عارضة الأزياء الروسية الشهيرة، كسينيا بونتوس، بإصابات في الرأس والصدر بالإضافة إلى كسر في الحوض والأضلاع والساقين، بعد أن سقطت من الطابق الثالث.

ويحيط الغموض بحادث عارضة الأزياء البالغة 21 عامًا، حيث عُثر على بونتوس في مكب للنفايات بواسطة أحد عمال نظافة الشوارع، بعد أن ظلت في مكانها وتعاني من الإصابات البالغة لبضع ساعات في درجات حرارة تقل عن 5 درجات مئوية، دون ملابس تقريبًا.

وتم فتح تحقيق جنائي أولي وسط مزاعم بوجود تستر يحيط بالحادث.

وقالت عارضة الأزياء أليسيا كافيلنيكوفا، ابنة نجم التنس الروسي يفغيني كافيلنيكوف وصديقة بونتوس، إنه عُثر عليها في مكب نفايات غير بعيد عن منزلها، مضيفة: إنه لأمر محزن للغاية، إنها لا تتذكر شيئًا سوى اسمها.

ولم تصدر شرطة موسكو حتى الآن بيانًا حول القضية، لكنها نشرت شهادة عامل النظافة الذي أكد أنها كانت مخبأة بوضوح.

من جهة أخرى، فعارضة الأزياء كانت في حفل قبل وقوع الحادث الأليم، وأكد الأشخاص الذين كانوا معها أنها عادت إلى منزلها مع صديقها أندريه باكوف حفيد المخرج نيكيتا ميلهالكوف، وهو ما حث الشرطة على استجوابه.

وقال باكوف إنه لم يشعر بسقوطها لأنه كان نائمًا تحت تأثير الخمر.

وتخضع عارضة الأزياء لعمليات جراحية منذ سقوطها، وهي الآن في العناية المركزة في مستشفى موسكو، ويقول الأطباء إن حالتها خطرة.

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