سلمان الفرج ينعش تدريبات الهلال

المواطن - مروة نبيل

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الجماعية، اليوم الأربعاء، عودة النجم سلمان الفرج بعد تعافيه من الإصابة.

وشارك سلمان الفرج في الجزء الأول من تدريبات الهلال الجماعية، وحرص اللاعبون على الترحيب به، قبل أن يؤدي بعد ذلك تدريبًا لياقيًا.

وتُمثل عودة سلمان الفرج إلى الهلال إضافة قوية قبل مبارياته المقبلة، حيث إنه من الركائز الأساسية، وأثر غيابه عن أداء الفريق الجماعي في المواجهات الأخيرة.

وكان سلمان الفرج قد تعرض لتمزق في عضلة الفخذ أثناء مشاركته مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في كأس الخليج العربي “خليجي 24″، ليغيب عن المشاركة مع الهلال في كأس العالم للأندية 2019.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره الفيصلي، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

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