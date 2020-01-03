سليماني لم يقتل وحده.. 4 ضباط من الحرس الثوري و7 حشداويين

المواطن - متابعة

كشفت مصادر عراقية موثوقة، أن عدد القتلى الذين هلكوا في الضربة الأمريكية فجر اليوم الجمعة ثمانية إرهابيين.

وكشفت المصادر أن القتلى هم: قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، نائب رئيس هيئة الحشد العراقي أبو مهدي المهندس، سامر عبدالله، صهر عماد مغنية، زوج بنت قاسم سليماني، محمد رضا الجابري، مدير تشريفات مليشيا الحشد بالمطار، حسن عبدالهادي من الحشد، محمد الشيباني من الحشد، حيدر علي من الحشد.

من جهة أخرى أعلن فيلق القدس عن مقتل 4 ضباط عسكريين إيرانيين كانوا يرافقون قاسم سليماني الذي قتل في القصف الأمريكي بالقرب من مطار بغداد.

ونقل موقع روسيا اليوم عن فيلق القدس قوله، إن “الضباط هم، اللواء في الحرس الثوري حسین جعفري نیا، والعقيد في الحرس الثوري شهرود مظفري نیا، والرائد هادي طارمي، والنقيب وحید زمانیان.

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