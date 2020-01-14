سماء أرجوانية والسبب نبات الماريجوانا!

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

تظهر صورة مذهلة التقطها أحد سكان أريزونا، السماء فوق بلدة سنوفليك تضيء بوهج أرجواني.

وتبين أن هذا اللون الأرجواني سببه مصابيح الأشعة فوق البنفسجية المستخدمة من قِبل مزرعة ماريجوانا قريبة؛ لأنه يعتقد أن لها تأثير معزز على فعالية THC، وهو المكون الرئيسي الذي يعطي المستخدم التأثير المرتبط باستهلاك النبات.

وكانت السماء ملبدة بالغيوم وقت التقاط الصورة، بعد عاصفة ثلجية مرت بالولاية، وهو ما ساعد في عكس الوهج المميز.

وفي عام 2010، كان قد وافق الناخبون في أريزونا على تقنين استخدام الماريجوانا في أغراض طبية للأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة أو المنهكة.

وبذلك أصبحت أريزونا الولاية الخامسة عشرة فقط التي توافق على قانون الماريجوانا الطبي، ويُسمح للمرضى الذين يعانون من أمراض مثل السرطان والإيدز والتهاب الكبد الوبائي وأي مرض آخر مزمن أو منهك بشراء أوقية ونصف منها كل أسبوعين، بتوصية طبية.

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