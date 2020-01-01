سماء الرياض تتزين بمناسبة السنة الجديدة 2020

المواطن - الرياض

شهدت سماء مدينة الرياض عروضًا للألعاب النارية مع حلول السنة الجديدة 2020 ليلة أمس الثلاثاء.



وبينت صور نشرها رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ عبر حسابه بموقع تويتر، سماء الرياض وقد تزينت بأشكال وصور رائعة من الألعاب النارية التي تظهر فرحة المواطنين والمقيمين بقدوم السنة الجديدة 2020.

كما عاشت الرياض، مساء أمس الثلاثاء، عرسًا فنيًّا مع فنان العرب محمد عبده، الذي أحيا حفلًا غنائيًّا تحت عنوان “ليلة عراب الطرب” على المسرح المسمى باسمه في البوليفارد، ضمن حفلات شتاء الرياض، تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه، ليختتم بها فنان العرب حفلات عام 2019.

ويأتي موسم الرياض على درب السياحة والترفيه لتعزيز مكانة المملكة على خريطة السياحة والترفيه العالمية ضمن منظومة المملكة الواعدة تحت مظلة رؤية المملكة 2030.

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