سماء دامية بسبب حرائق الغابات في أستراليا

سماء دامية بسبب حرائق الغابات في أستراليا

2020/01/04
الساعة 11:49 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, يوتيوب
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المواطن - متابعة

أظهر مقطع فيديو متداول سماء إحدى المدن الأسترالية وقد تحولت إلى اللون الأحمر القاني؛ بسبب اقتراب حرائق الغابات.

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