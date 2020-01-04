2020-01-04 editor20 الرئيسيةحصاد اليوم سماء دامية بسبب حرائق الغابات في أستراليا سماء دامية بسبب حرائق الغابات في أستراليا 2020/01/04 الساعة 11:49 مساءً - فيحصاد اليوم, يوتيوب 0 طباعة المواطن - متابعة أظهر مقطع فيديو متداول سماء إحدى المدن الأسترالية وقد تحولت إلى اللون الأحمر القاني؛ بسبب اقتراب حرائق الغابات. تابعنا على تواصل معنا على شارك الخبر اترك تعليقاً إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.التعليق الاسم استرالياحرائق الغابات This comment form is under antispam protection This comment form is under antispam protection هل قرأت هذا ؟ أسترالية تقلي بيضة على الرصيف بعد حرائق الغابات حرائق الغابات تطوق سيدني ودرجة الحرارة ترفع الطوارئ جحيم في أستراليا إبر في الفاكهة.. بلاغ يستنفر الشرطة الأسترالية "> المزيد من الاخبار المتعلقة : الترفيه فيديو.. ألعاب خيالية في وينتروندرلاند موسم الرياض إلغاء حفل نايل رودجرز وفرقة شيك في شتاء طنطورة مسرحية الذيب في القليب .. شيء مختلف ورهيب شتاء الرياض يستضيف الليلة المغربية حساب المواطن حساب المواطن يستبق الدعم بتوضيح مهم حساب المواطن يرد على مستفيد يشكو من القروض والديون ما علاقة فاتورة الكهرباء بـ حساب المواطن ؟ أسبوع يفصلنا عن صرف دعم حساب المواطن .. التسجيل مستمر الوظائف وظائف هندسية في شركات التركي القابضة وظائف بالخدمات الطبية للقوات المسلحة بعدة تخصصات وظائف للنساء في شركة روزماري للتجارة وظائف براتب 10 آلاف ريال عبر طاقات يوتيوب سماء دامية بسبب حرائق الغابات في أستراليا سيارة تسقط في المحيط الهادي بأقصى سرعة فيديو قديم .. المهندس يهدد أمريكا قبل هلاكه فيديو.. رجل ينقذ فتاة من الدهس أسفل شاحنة
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