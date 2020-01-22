سمكة تطعن صبيًا في رقبته وينجو بمعجزة طبية !

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

أُصيب صبي بحادث فريد من نوعه، إذا ذهب مع والده في رحلة صيد لإندونيسيا، عندما قفزت سمكة من الماء واخترقت عظام جمجمته.

وبحسب موقع ديلي ميل البريطاني، هرع والد الصبي، محمد إيدول البالغ 16 عامًا، إلى المستشفى، طالبًا إنقاذ حياة ابنه، وأجرى له الأطباء عملية جراحية محفوفة بالمخاطر لإزالة فم السمكة من عنقه.

تُظهر الصور على وسائل التواصل الاجتماعي كيف اخترقت السمكة عُنق محمد إيدول من أسفل ذقنه وصولًا إلى الجزء الخلفي من جمجمته.

واستغرقت العملية 3 ساعات، وقال الأطباء إنه نجا بمعجزة طبية، ويتعافى بشكل جيد الآن؛ لكنه مصاب بالحمى، ولا يزال في المستشفى بسبب مخاطر العدوى.

وكانت السمكة التي تسببت في هذا الحادث الأليم من نوع Needlefish أو خرمان، وتتميز بفكها الطويل النحيف الذي يحمل عدة أسنان حادة قادرة على إلحاق جروح عميقة.

وتشتهر السمكة بقدرتها على القفز من الماء بسرعة تصل إلى 60 كم / ساعة.

ويُعد هذا النوع من الهجوم نادرًا للغاية، فحالة محمد إيدول، هي الثالثة فقط المسجلة في العالم، ففي عام 1977 توفي صبي في الـ 10 أثناء صيده ليلًا مع والده بعد أن تعرض لهجوم مماثل لكن السمكة اخترقت عينه ودماغه.

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