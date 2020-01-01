سهم أرامكو يرفع مشتريات السعوديين إلى 93 مليار ريال خلال شهر
الأسهم المتداولة زادت 95 % في ديسمبر

سهم أرامكو يرفع مشتريات السعوديين إلى 93 مليار ريال خلال شهر

2020/01/01
الساعة 4:54 مساءً
- ‎فياقتصاد, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أعلنت السوق المالية السعودية التقرير الشهري لملكية الأسهم والقيمة المتداولة حسب الجنسية ونوع المستثمر، والذي كشف ارتفاع تداولات شهر ديسمبر بنسبة 95% بالتزامن مع بدء تداول سهم أرامكو.

وبحسب التقرير فإن القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة للشهر المنتهي في 31 ديسمبر 2019 بلغت 112.99 مليار ريال سعودي، بارتفاع نسبته 95.17% مقارنة بالشهر الماضي، فيما بلغ مجموع القيمة السوقية للأسهم المدرجة 9،025 مليار ريال بنهاية هذه الفترة، بارتفاع نسبته 389.37 % مقارنة بالشهر الماضي.

93.35 مليار ريال مشتريات المستثمر السعودي

كما بلغ مجموع قيم عمليات شراء المستثمر السعودي خلال هذه الفترة 93.35 مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته 82.62% من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 96.74 مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته 85.62% من إجمالي عمليات البيع. أما بالنسبة لقيمة ملكية “المستثمر السعودي” فقد شكّلت ما نسبته 97.31% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 31 ديسمبر 2019، بارتفاع نسبته 8.36% مقارنة بالشهر الماضي.

عمليات شراء المستثمر الخليجي والأجنبي

وبلغ مجموع قيم عمليات شراء المستثمر الخليجي خلال الفترة المذكورة 2.38 مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته 2.10 % من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 3.28 مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته 2.90% من إجمالي عمليات البيع. أما بالنسبة لقيمة ملكية “المستثمر الخليجي” فقد شكّلت ما نسبته 0.50% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 31 ديسمبر 2019، بانخفاض نسبته 1.31% مقارنة بالشهر الماضي.

وبلغ مجموع قيم عمليات شراء “المستثمر الأجنبي” خلال الفترة المذكورة 17.26 مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته 15.28% من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 12.98 مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته 11.48% من إجمالي عمليات البيع. أما بالنسبة لقيمة ملكية “المستثمر الأجنبي” فقد شكّلت ما نسبته 2.19% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 31 ديسمبر 2019، بانخفاض نسبته 7.06% مقارنة بالشهر الماضي.

أداء السوق الموازية

وكشف التقرير أن القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة للشهر المنتهي في 31 ديسمبر 2019 بلغت 375.65 مليون ريال سعودي، بانخفاض نسبته 72.2% مقارنة بالشهر الماضي، فيما بلغ مجموع القيمة السوقية للأسهم المدرجة 2.541.65 مليون ريال بنهاية هذه الفترة، بانخفاض نسبته 4.94% مقارنة بالشهر الماضي.

كما بلغ مجموع قيم عمليات شراء “المستثمر السعودي” خلال هذه الفترة 364.23 مليون ريال سعودي تمثل ما نسبته 96.96% من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 364.30 مليون ريال سعودي تمثل ما نسبته 96.98% من إجمالي عمليات البيع. أما بالنسبة لقيمة ملكية “المستثمر السعودي” فقد شكّلت ما نسبته 99.88% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 31 ديسمبر 2019، بارتفاع نسبته 0.28% مقارنة بالشهر الماضي.

أما مجموع قيم عمليات شراء المستثمر الأجنبي فقد بلغ خلال الفترة المذكورة 11.42 مليون ريال سعودي تمثل ما نسبته 3.04 % من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 11.35 مليون ريال سعودي تمثل ما نسبته 3.02 % من إجمالي عمليات البيع. أما بالنسبة لقيمة ملكية “المستثمر الأجنبي” فقد شكّلت ما نسبته 0.12% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 31 ديسمبر 2019، بانخفاض نسبته 0.28% مقارنة بالشهر الماضي.

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