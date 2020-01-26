سهم أرامكو يسجل 34.05 ريال في التعاملات الصباحية

المواطن - الرياض

سجل سهم أرامكو (34.05) ريال في التعاملات الصباحية بتراجع طفيف نسبته (1.16%) بحسب سوق الأسهم السعودية “تداول”.

يذكر أن شركة أرامكو حققت في مشاركتها الفاعلة في المنتدى الاقتصادي العالمي 2020 آفاقاً جديدةً من الإبداع والابتكار والتقدم للبشرية، مستعرضة تقنياتها وأفكارها في مجال الثورة الصناعية الرابعة التي تشكّل حلولًا مستدامة لمستقبل الطاقة.

طاقة أقل تكلفة

وقال رئيس الشركة وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين الناصر على هامش المنتدى “لقد كان عام 2019 مرحلة فارقة وتاريخية تعني الكثير لأرامكو ونحن واثقون من أن التقنية إما أن تمهد الطريق أمام جهودنا في تحويل ثاني أكسيد الكربون إلى مواد مفيدة وصالحة للاستخدام، أو إما أن تمكننا من احتجاز الكربون والتخلص من كميات ثاني أكسيد الكربون وتقليل إنتاج الميثان”.

وأكد بأن طاقات أرامكو هي الأنظف وتطابق المعايير البيئية وتلبي توقعات كافة المستخدمين، معززة بريادتها في مجال الابتكار والتزامها في تحقيق مستقبل مستدام للطاقة وتزويد العالم بالطاقة النظيفة والأقل تكلفة.

أرامكو وجودة الحياة

وتدرك أرامكو السعودية أن جودة الحياة التي ستنعم بها الأجيال القادمة تعتمد على مستوى جودة إدارتها لاستهلاك الطاقة في الوقت الحالي، فيما تعمل الشركة على تبني تقنيات وممارسات كفاءة استهلاك الطاقة وتنفيذها على مستوى الشركة لخفض استهلاك الطاقة في المباني ووسائل المواصلات والأحياء السكنية.

وتعدّ كفاءة استهلاك الطاقة عنصراً حيوياً في استراتيجية الشركة الرامية إلى رفع مستوى استدامة أعمالها، بينما يسهم دعم كفاءة استهلاك الطاقة وممارستها في خفض الانبعاثات وتحسين الأداء التشغيلي لمعامل الشركة ومرافقها، كما يعزز من وجود المجتمعات التي تحافظ على البيئة.

مستقبل الطاقة

وناقشت شركة أرامكو السعودية مستقبل الطاقة والمواد في المنتدى الاقتصادي العالمي في الوقت الذي تواصل فيه جهودها البارزة لتوسيع نطاق أعمالها في مجال المواد غير المعدنية في النقل والبناء والطاقة المتجددة.

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