سهم أرامكو يسجل 34.75 ريال في التعاملات الصباحية

سهم أرامكو يسجل 34.75 ريال في التعاملات الصباحية

2020/01/14
الساعة 11:24 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

سجل سهم أرامكو 34.75 ريال في التعاملات الصباحية لهذا اليوم الثلاثاء، وفقا لسوق الأسهم السعودية تداول.

يذكر أن سهم أرامكو أنهى تعاملات أمس الاثنين، منخفضًا بقيمة 0.05 ريال أو ما يعادل 0.14% من قيمته ليغلق عند سعر 34.75 ريال.

وكان سعر سهم أرامكو في الإغلاق السابق أول أمس عند 34.80 ريال وافتتح السهم تداولات اليوم عند ذات السعر وصعد خلال الجلسة إلى 35 ريالًا لكنه تراجع في نهايتها.

وبلغ عدد الصفقات اليوم على سهم أرامكو 11,706 صفقة فيما بلغت الكمية المتداولة 14,031,548 سهمًا بقيمة 488,162,239.65 ريالًا سعوديًا وبلغ متوسط كمية الصفقة 1,199 سهمًا.

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