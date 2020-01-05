سهم أرامكو يسجل 34.80 ريال في التعاملات الصباحية

المواطن - الرياض

تراجع سهم شركة أرامكو بنحو 0.9 في المائة، ليتداول قرب مستوى 34.80 ريال في التعاملات الصباحية بحسب “تداول”.

وشهد العديد من أسواق الأسهم الخليجية تراجعاً ملحوظاً مع بداية تعاملات جلسة اليوم، تزامناً مع هبوط البورصات العالمية وكذلك وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة بعد هلاك قاسم سليماني نتيجة غارة أميركية بالعراق نهاية الأسبوع الماضي.

وتصدر مؤشر الكويت الأول الخسائر، حيث وصلت قيمة التراجع مطلع الجلسة قرب 4 في المائة.

وهبط سوق دبي 2 في المائة، بينما تراجعت سوق أبوظبي نحو 1.1 في المائة بسبب التوترات في المنطقة.

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