سهم أرامكو يغلق عند 34.45 ريال

المواطن - الرياض

أغلق سهم أرامكو اليوم عند 34.45 ريال وهو نفس سعر افتتاح جلسة اليوم حيث لم يشهد السهم أي تغير عند الإغلاق.

وكان سعر سهم أرامكو عند الإغلاق السابق في نهاية جلسة الأمس 34.45 ريال، وهو سعر افتتاح تداولات اليوم الخميس.

وخلال جلسة اليوم سجل السعر الأعلى لسهم أرامكو 34.45 ريال، بينما كان السعر الأدنى 34.25 ريال، لكن السهم استعاد عافيته قبل الإغلاق.

وبلغ عدد الصفقات 7,042 صفقة فيما كان متوسط كمية الصفقات 844 سهمًا، وبلغ إجمالي الكمية المتداولة 5,944,160 سهمًا بقيمة 204,045,640.60 ريالًا.

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