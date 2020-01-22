سهم أرامكو يغلق عند 34.45 ريال

سهم أرامكو يغلق عند 34.45 ريال

2020/01/22
الساعة 3:37 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
المواطن - الرياض

أغلق سهم أرامكو اليوم منخفضًا 0.10 ريال أو ما يعادي 0.22% لينهي تعاملات الثلاثاء عند 34.45 ريال.

وكان سعر سهم أرامكو عند الإغلاق السابق في نهاية جلسة الأمس 34.55 ريال، لكنه افتتح تداولات اليوم عند 34.45 ريال.

وخلال جلسة اليوم سجل السعر الأعلى لسهم أرامكو 34.50 ريال، بينما كان السعر الأدنى 34.35 ريال، لكن السهم استعاد عافيته قبل الإغلاق.

وبلغ عدد الصفقات 7,114 صفقة فيما كان متوسط كمية الصفقات 722 سهمًا، وبلغ إجمالي الكمية المتداولة 5,136,985 سهمًا بقيمة 176,926,200.05 ريالًا.

تابعنا على تواصل معنا على
شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

avatar


هل قرأت هذا ؟
  • سهم أرامكو ينهي تعاملات اليوم عند 34.55 ريال
    •
  • سهم أرامكو يسجل 34.40 ريال في التعاملات الصباحية
    •
  • سهم أرامكو يغلق عند 34.60 ريال
    •
  • سهم أرامكو يغلق عند 34.35 ريال
    •

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :