سهم أرامكو يغلق عند 34.60 ريال

المواطن - الرياض

أنهى سهم أرامكو تعاملات جلسة اليوم الاثنين مرتفعًا 0.25 ريال أو ما يعادل 0.73% من قيمته ليغلق عند سعر 34.60 ريال.

وكان سهم أرامكو أنهى تعاملات الأمس عند 34.35 لكن سعر الافتتاح اليوم سجل 34.30 وخلال الجلسة حقق سهم أرامكو عند سعر 34.55 بينما وصل السعر الأدنى خلال جلسة اليوم إلى 34.20 لكنه استعاد عافيته ليغلق مرتفعًا.

وبلغ عدد الصفقات على سهم أرامكو اليوم 11,769 صفقة، بينما بلغ متوسط كمية الصفقة 615 سهمًا وكانت الكمية المتداولة 7,236,427 أسهم بقيمة 248,937,173.80 ريالًا.

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