سهم أرامكو ينهي تعاملات الأربعاء عند 34.70

وبلغ عدد الصفقات على سهم أرامكو 9,021 صفقة فيما كان متوسط كمية الصفقة 1,190 سهمًا كما بلغت الكمية المتداولة 10,733,248 سهمًا بقيمة 372,273,371.20 ريالًا.