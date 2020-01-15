سهم أرامكو ينهي تعاملات الأربعاء عند 34.70

المواطن - الرياض
- أنهى سهم أرامكو تعاملات اليوم عند 34.70 ريال متراجعًا بقيمة 0.15 ريال أو ما يعادل 0.43%.وكان إغلاق سهم أرامكو السابق عند 34.85 حيث حقق أمس ارتفاعًا، لكن تم افتتاح التداول عليه اليوم عند 34.80 ريال، وهبط سهم أرامكو خلال الجلسة إلى 34.60 ريال، لكنه صعد بوتيرة مطمئنة حتى الإقفال.
وبلغ عدد الصفقات على سهم أرامكو 9,021 صفقة فيما كان متوسط كمية الصفقة 1,190 سهمًا كما بلغت الكمية المتداولة 10,733,248 سهمًا بقيمة 372,273,371.20 ريالًا.
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ضيف
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