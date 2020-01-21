سهم أرامكو ينهي تعاملات اليوم عند 34.55 ريال

سهم أرامكو ينهي تعاملات اليوم عند 34.55 ريال

2020/01/21
الساعة 4:58 مساءً
- ‎فياقتصاد, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أغلق سهم أرامكو اليوم منخفضًا 0.05 ريال أو ما يعادي 0.14% لينهي تعاملات الثلاثاء عند 34.55 ريال.

وكان سعر سهم أرامكو عند الإغلاق السابق في نهاية جلسة الأمس 34.60 ريال، لكنه افتتح تداولات اليوم عند 34.50 ريال.

وخلال جلسة اليوم سجل السعر الأعلى لسهم أرامكو 34.60 ريال، بينما كان السعر الأدنى 34.35 ريال، لكن السهم استعاد عافيته قبل الإغلاق.

وبلغ عدد الصفقات 8,518 صفقة فيما كان متوسط كمية الصفقات 826 سهمًا، وبلغ إجمالي الكمية المتداولة 7,039,244 سهمًا بقيمة 242,524,057.90 ريالًا.

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