سوء الحظ يُلاحق التعاون

المواطن - مروة نبيل

يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون من سوء حظ في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

ويُعد التعاون هو أكثر فريق ارتطمت كراته في الخشبات الثلاث في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم برصيد 10 مرات.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون ضيفًا على نظيره الفيحاء اليوم على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 17 نقطة، فيما يقع التعاون في المركز الخامس بـ25 نقطة.

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