سواريز يتألق مع برشلونة قبل السوبر الإسباني بجدة

المواطن - مروة نبيل

يُقدم الأوروغوياني لويس سواريز مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة قبل بطولة كأس السوبر الإسباني بجدة 2020.

لويس سواريز

وكشف حساب الهيئة العامة للرياضة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن إحصائية للأوروغوياني لويس سواريز ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم موسم 2019/ 2020.

وشارك لويس سواريز صاحب الـ32 عامًا في 17 مباراة ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، وساهم في تسجيل 18 هدفًا، حيث أحرز 11 هدفًا وصنع 7 أهداف.

ويسعى لويس سواريز لمواصلة تألقه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة هذا الموسم، وهز الشباك لقيادته إلى التأهل لنهائي بطولة كأس السوبر الإسباني بجدة 2020.

السوبر الإسباني

ويحتضن استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، منافسات كأس السوبر الإسباني 2020 بمشاركة 4 فرق للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

وكانت بطولة السوبر الإسباني قد انطلق بالأمس، بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد ضد فالنسيا، وتألق المرينغي ونجح في الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، لينتظر الفائز من مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد اليوم.

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