سوريا تُودع كأس آسيا تحت 23 عامًا

المواطن - محمد سمعه

ودع المنتخب السوري الأولمبي، اليوم السبت، بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا من دور الثمانية، وذلك بعد الخسارة أمام المنتخب الأسترالي بنتيجة هدف دون رد.

ومع بداية الشوط الأول حاول المنتخب السوري إحراز الهدف الأول، في شباك المنتخب الأسترالي ولكن دون جدوى، في ظل عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية.

وانتهى الشوط الأول بين المنتخبين بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني من مباراة سوريا وأستراليا، لم ينجح أي من المنتخبين في إحراز الأهداف ليذهبوا إلى الشوطين الإضافيين.

وعند حلول الدقيقة الـ101 نجح اللاعب الحسن توريه في إحراز الهدف الوحيد للمنتخب الأسترالي ليعبر منتخب الكانغارو إلى دور نصف النهائي.

وقبل مباراة أستراليا وسوريا، كان المنتخب السعودي تأهل إلى الدور نصف النهائي في البطولة الآسيوية، وذلك بعد الفوز على المنتخب التايلاندي بهدف دون رد سجله اللاعب عبدالله الحمدان في الدقيقة الـ78 من عمر المباراة.

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