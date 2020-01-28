سوق الأسهم يغلق منخفضًا فوق 8166 نقطة

المواطن - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 12.39 نقطة ليقفل عند مستوى 8166.08 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.2 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 130 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 160 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 67 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 116 على تراجع.

وكانت أسهم شركات الفخارية، والبحري، وجبسكو، وولاء، والمستشفى السعودي الألماني الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات مجموعة ميدغلف للتأمين، ومتلايف إيه أي جي العربي، وأسمنت اليمامة، والعالمية، ومجموعة الحكير فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.60% و 8.87%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وأرامكو السعودية، وأسمنت الجوف، والراجحي هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، والإنماء، وسابك، واس تي سي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضاً 122.51 نقطة ليقفل عند مستوى 7254.28 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 12 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 245 ألف سهم تقاسمتها 792 صفقة.

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