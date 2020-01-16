سيباستيان جيوفينكو يخطف الأنظار

المواطن - مروة نبيل

يُقدم الإيطالي سيباستيان جيوفينكو مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال هذا الموسم، وذلك قبل مباراة الزعيم ضد الاتفاق اليوم.

سيباستيان جيوفينكو

ولعب سيباستيان جيوفينكو 11 مباراة مع الهلال في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، وساهم في تسجيل 10 أهداف، وذلك وفقًا للإحصائية التي كشفها حساب دوري بلس الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وسجل سيباستيان جيوفينكو 5 أهداف في شباك كل من؛ أبها، الاتحاد، ضمك، العدالة والحزم، وصنع 5 أهداف أيضًا أمام كل من؛ الفيحاء، الأهلي والوحدة، بالإضافة إلى تمريرتين حاسمتين ضد العدالة.

الهلال ضد الاتفاق

ويلعب الهلال ضد الاتفاق عند الساعة 6:05 مساء اليوم الخميس، على استاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويطمح الزعيم لاستغلال عاملي الأرض والجمهور في مباراة الهلال ضد الاتفاق اليوم، والتأهل إلى الدور التالي من كأس خادم الحرمين الشريفين والمنافسة على اللقب، فيما يسعى فارس الدهناء لتحقيق مفاجأة والإطاحة بالأزرق.

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