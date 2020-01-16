سيقدم قصيدتين جديدتين.. مشعل الحارثي ضيفا على بالمختصر

المواطن - الرياض

يحل الشاعر “مشعل بن محماس الحارثي”، اليوم، ضيفا على برنامج “بالمختصر”، الذي يقدمه الإعلامي “ياسر العمرو”، على قناة mbc””، ويعتبر هذا اللقاء أول ظهور تلفزيوني مطول له، يتحدث خلاله عن مسيرته الشعرية المميزة.

غدا الجمعة

الشاعر المقدم #مشعل_الحارثي يخص برنامج #بالمختصر بقصيدتين جديدتين، ويكشف العديد من تفاصيل مسيرته الشعرية

الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت السعودية على #mbc1#مشعل_الحارثي_بالمختصر pic.twitter.com/U2VPS0uZV4 — بالمختصر (@belmokhtasartv) January 16, 2020

ونشر الحساب الرسمي للبرنامج على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، تغريدة أعلن خلالها عن لقاء اليوم، قال خلالها: “الشاعر المقدم مشعل الحارثي يخص برنامج بالمختصر بقصيدتين جديدتين، ويكشف العديد من تفاصيل مسيرته الشعرية، الجمعة، الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت السعودية على “mbc1 .

وأرفق الحساب الرسمي للبرنامج مقطع فيديو به لقطات من الحلقة التي لم يتم إذاعتها بعد، وأبيات شعرية للحارثي.

وما أن أعلن البرنامج عن استضافة الحارثي إلا وتفاعل السعوديون مع الخبر على موقع التدوينات القصيرة تويتر، ودشنوا هاشتاق “#مشعل_الحارثي”، والذي أعربوا خلاله عن حبهم له، ونشروا أبياته الشعرية.

وغرد ماجد الرشيدي قائلا: “الشاعر مشعل الحارثي امتداد لشعراء الوطن خلف بن هذال ومساعد الرشيدي، في قوة حضوره وجزالة أبياته، موفق خير وإلى الأمام”.

وقال عبد الرحمن الشهري: “شاعر وقفوا له ملوك وزعماء ورؤساء الدول الإسلامية احتراماً فيما يقدم، يستاهل أبو سلطان كل خير”.

بينما غرد حساب باسم شاعر قائلا: ” شاعر الدولة وشاعر الحكام، شاعر متفرد الحقيقة، ورمز من رموز الشعر في الوطن العربي، قصائده فيها من الهيبة والشموخ الشيء الكثير، مشعل محماس الحارثي اسم سيخلده التاريخ في صحايف المجد”.

وغرد سلطان “ونعم بالشاعر خلف بن هذال، لكل زمن رجاله ومشعل رجل هذا الزمن، وبالتوفيق للجميع، كلنا يجمعنا حب الله ثم حب الوطن والقيادة”.

ونشرت فوز أحد أبياته الشعرية فقالت: “يكفيه لتعريف عن نفسه ها البيت..

أخذ سيفك وأخذ درعك وأخذ رمحك وأخذ شلفاك ..

تحيزم بشعبك وحدد هدفك ونذرا تصيبه

وقال جبل أبو زيد “لم أنسى قصيدته في أبها وهو ملازم أمام الأمير سلطان بن عبدالعزيز يرحمه الله “كب النياح وفارق العش يا طير، غرّد وهز الريش في كل عالي”، كانت دموعي تسترسل كلما استمعت لها، رحم الله سلطان”.

وأعرب الكثيرون عن حبهم لهم وعن انتظارهم للحلقة مؤكدون أنه يستحق هذا الانتظار.

وسيتحدث الحارثي “شاعر الوطن”، خلال البرنامج عن قصائده الوطنية في المنابر الرسمية، وعن علاقته بالقيادة الرشيدة، والتحولات في مسيرته، كما سيتطرق للحديث عن أول قصيدة وطنية ألقاها.

كما سيتحدث عن الشاعر خلف بن هذال، ويقدم قصيدتين جديدتين لأول مرة.

ولد مشعل بن محماس الحارثي في الرياض، وكان مولعا بالشعر منذ صغره، حصل على شهادته الثانوية من مدرسة الرياض، ثم تقدم إلى الكلية الحربية، وتخرج في اللواء الثامن عشر بخميس مشيط بالمنطقة الجنوبية.

كانت خميس مشيط نقطة تحول في حياته العسكرية والشعرية ، حيث ألقى أولى قصائده أمام الأمير سلطان بن عبدالعزيز رحمه الله، عندما كان سموه في زيارة لخميس مشيط.

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