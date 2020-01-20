سيلين ديون تكشف عن اللحظات الأخيرة في حياة والدتها

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تصدرت الفنانة العالمية سيلين ديون، قائمة بحث السعوديين، على محرك البحث العالمي جوجل، اليوم، وذلك بعد انتشار الكثير من الأخبار حول خبر وفاة والدتها، وتوديع الفنانة لها على المسرح، حيث قررت تخطي حزنها وإكمال حفلاتها في ميامي.

View this post on Instagram Je t’aime maman ❤️🌈 – Céline xx… A post shared by Céline Dion (@celinedion) on Jan 18, 2020 at 12:46pm PST

ونشرت “سيلين ديون” يوم أمس، مقطع فيديو من حفلتها الأخيرة في ميامي، ظهرت به وهي تغني على المسرح بينما كانت تظهر صورة كبيرة لوالدتها في الخلف، في محاولة من الفنانة الكندية لتوديعها.

وكانت سيلين البالغة من العمر 52 عاماً، أعلنت خبر وفاة والدتها تيريز ديون، البالغة من العمر 92 عاماً، قبل يومين، بعد صراع طويل مع المرض، وأعلنت الخبر قبل إحدى حفلاتها، والتي نشرت رسالة توديع لوالدتها قبلها، قالت فيها “ماما، نحن نحبك كثيرًا، سأكرس عرض الليلة لكي، وسأغني لكي من كل قلبي”.

وبالفعل ظهرت صورة والدة سيلين خلفها على المسرح بينما قامت سيلين بغناء عدد من أروع أغانيها، وشاركها الجمهور وغنى معها بهدوء، احتراماً للحظة توديع الفنانة لوالدتها.

وقالت ديون لجمهورها خلال الحفل: “أنا متأكدة من أنكم سمعتم خبر وفاة والدتي هذا الصباح، لكنني على ما يرام”.

وتحدثت ديون عن الأيام الأخيرة في حياة والدتها قائلة: “كانت أمي تبلغ من العمر 92 عامًا، كانت مريضة لفترة طويلة، وعرفنا أنها لن تكون معنا قبل يومين، عندما تلقينا مكالمة من الممرضات اللائي اعتنينا بها جيدًا، قالوا لنا خلالها إن وقت رحيلها قد حان”.

وأضافت “اجتمعت أنا وإخوتي وأخواتي في مونتريال وأمضينا المساء بجانب سريرها، لقد تحدثنا معها وغنينا لها، عانقنا بعضنا البعض، وقلنا وداعاً لها، نحن متأكدون أن أمي انتظرتنا حتى ترانا قبل الرحيل”.

لعبت تيريز دوراً كبيراً في حياة سيلين، فبدونها ما وصلت الفنانة الكندية إلى ما هي عليه الآن، حيث كانت الأم سبب دخول ابنتها إلى عالم الفن، عندما أرسلت شريطاً صوتياً لابنتها عندما كانت تبلغ من العمر 12 عاماً، إلى المنتج رينيه أنجليل.

لم يسمع رينيه الشريط الصوتي إلا في شهر يناير من عام 1981، وانبهر كثيراً بصوت ديون، والتي أصبحت فيما بعد زوجته ووالدة أطفاله.

وتعيش سيلين هذه الفترة حزناً مضاعفاً، حيث إن وفاة والدتها وسندها في الحياة، جاءت بعد يومين فقط من ذكرى وفاة والدها الرابعة.

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