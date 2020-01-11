سيميوني: هذا سلاحنا في مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد

المواطن - محمد سمعه

تحدث المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني، المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني، عن آخر استعدادات فريقه قبل مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد، التي تنطلق غدًا الأحد في نهائي السوبر الإسباني.

ونقلت صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية تصريحات سيميوني قبل مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد حيث قال: ليس هناك أهم من مباراة الغد بالنسبة لفريق أتلتيكو مدريد بكل عناصره، وأنا أثق في كل لاعبي الأتلتيكو من أجل تحقيق نتيجة إيجابية.

وتابع سيميوني: في مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد من سيجعلنا نفوز باللقب هو تألق لاعبي الأتلتيكو عندما أراهم في الملعب لا أخاف من أي شيء.

وأكمل سيميوني حديثه قائلًا: يملك الريال ضد أتلتيكو مدريد اللاعبين رودريغو وفينسيوس جونيور، ولكننا في الأتلتيكو ندرس الخطة المناسبة من أجل مواجهة ريال مدريد سعيًا لتحقيق نتيجة إيجابية والفوز باللقب.

وأكد سيميوني قبل انطلاق مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد على احترامه للمدرب إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة.

وستبدأ مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد على ملعب الجوهرة المشعة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة، وفي تمام السابعة مساءً بتوقيت إسبانيا.

وستكون “القنوات الرياضية السعودية” هي الناقل الحصري لـ مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد، حيث يتنافس فريقا مدينة مدريد على نيل لقب السوبر الإسباني الذي يُقام للمرة الأولى بنظام الفرق الأربعة في السعودية.

وسيغيب عن الريال ضد أتلتيكو مدريد كل من “البلجيكي إدين هازارد والفرنسي كريم بنزيمة والويلزي غاريث بيل”؛ بسبب الإصابة.

تابعنا على تواصل معنا على