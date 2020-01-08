سيميوني يكشف آخر استعدادات أتلتيكو مدريد لمواجهة برشلونة

المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني، المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني، عن آخر استعدادات فريقه لمواجهة نادي برشلونة غدًا الخميس في دور نصف النهائي بكأس السوبر الإسباني.

ونقلت صحيفة آس الإسبانية تصريحات سيميوني الذي قال: دائمًا مباريات الدوري تختلف تمامًا عن مواجهات برشلونة ببطولات أخرى.

وأضاف سيميوني: سيكون هناك فائز واحد بهذه البطولة، ويجب أن نُقاتل لكي نحقق اللقب، وبالطبع غياب دييغو كوستا سيكون خسارة كبيرة لأتلتيكو مدريد وكل فريق يُجهز أسلحته من أجل تحقيق الفوز والوصول إلى هدفه.

وتابع سيميوني: وجود بطولة في منتصف الموسم تعطينا دفعة قوية لإظهار قدراتنا ويجب علينا احترام الشكل الجديد لبطولة السوبر الإسباني التي اعتمدها الاتحاد الإسباني ونحن سنقاتل فقط من أجل الفوز.

جدير بالذكر أن برشلونة سيواجه أتلتيكو مدريد غدًا في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

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