سيناتور: سليماني كان يخطط لانقلاب في العراق

المواطن - متابعة

أبدى السيناتور الجمهوري ماركو روبيو، اليوم الجمعة، تأييده لقرار الرئيس دونالد ترمب قتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، كاشفًا أن هذا الأخير كان يسعى للسيطرة على العراق واتخاذه منصة للهجوم على الولايات المتحدة.

وقال روبيو في تغريدة على حسابه في “تويتر”: “بتوجيهات من الزعيم الأعلى الإيراني، كان سليماني يخطط لانقلاب في العراق”.

وأضاف روبيو، بحسب مصادر، أن سليماني كان “يعمل على إفساد وتهديد السياسيين باستغلال موارد العراق وجلب قوة عسكرية كبيرة موالية له في مسعى لجعل العراق منصة لمهاجمة الولايات المتحدة وحلفائنا”.

وأسفرت ضربة أمريكية، فجر الجمعة، في محيط مطار بغداد عن مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني، ونائب هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، كما قتل في نفس الضربة سامر عبدالله، صهر عماد مغنية الذي كان القائد العسكري لحزب الله اللبناني والذي اغتيل في سوريا عام 2008.

وقضى في الغارة أيضًا زوج بنت قاسم سليماني، ومحمد رضا الجابري، مدير تشريفات الحشد الشعبي بالمطار، وحسن عبدالهادي ومحمد الشيباني وحيدر علي من الحشد الشعبي. كما قضى في الهجوم 4 ضباط إيرانيون كبار.

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