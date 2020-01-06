سي إن إن: 7 مبانٍ تشكل عالم 2020

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

شهد العام الماضي الكثير من الاختراعات في مجال الهندسة المعمارية والمعالم البارزة، من الانتهاء من أطول مبنى في إفريقيا إلى افتتاح أول مطعم تحت الماء في أوروبا، ولكن مع فجر عقد جديد، فمن المتوقع أن يتغير شكل الهياكل التي تحدد شكل المدن، وتضم القائمة التالية أكثر المباني إبهارًا في 2020 بحسب شبكة CNN الأمريكية:

1- فانكوفر، كندا:

يتحدى مبنى فانكوفر هاوس قوانين الهندسة عند مشاهدته من بعيد، حيث يبدأ بقاعدة ثلاثية إلى قمة مستطيلة، وهو من تصميم بيجارك إنجلز.

2- نانجينغ، الصين:

تستمد إبداعات المصمم ما ييسونغ من الطبيعة والبيئة، ومركز نانجينغ زينداي مستوحى من لوحات شانشوي الصينية التقليدية وهي عن الجبل والمياه، تقع مساحته على 23 فدانًا في مدينة نانجينغ التاريخية.

3- بورسغرون، النرويج:

تصدرت شركة سنوهاتا عناوين الصحف الدولية العام الماضي عندما افتتحت مطعمها تحت الماء، وهو أول مطعم من نوعه في أوروبا، بالقرب من أقصى جنوب النرويج، كما اشتهرت بتصميم المباني الصديقة للبيئة.

وخطته هذا العام بناء منزل في النرويج على ضفاف نهر بورسغرون إيجابي الطاقة وصديق للبيئة بحيث يضع معيارًا جديدًا لبناء مباني الغد.

4- المتحف المصري الكبير، مصر:

تبلغ تكلفة المشروع مليار دولار، ويضم كنوزًا أثرية من العصور المصرية القديمة، بما في ذلك محتويات قبر توت عنخ آمون بالكامل، ومُقام على مساحة 5.2 مليون قدم مربع.

وسيوفر تصميم المبنى ذي الواجهة الزجاجية، صورًا بانورامية شاملة للأهرامات العظمى وهضبة الجيزة.

5- مطار برلين براندنبورغ، ألمانيا:

تأخر افتتاح مطار براندنبورغ الجديد في برلين عقدًا تقريبًا، ومن المقرر أخيرًا فتح أبوابه في عام 2020، وتم تصميم مبنى المحطة لتمثيل التراث المعماري في المنطقة.

6- أوبوس دبي:

بعد أكثر من ثلاث سنوات من وفاتها، تواصل زها حديد تشكيل مدن العالم بإبداعاتها الجريئة، ويتم تصميم فندق ذا أوبوس دبي بحيث يأخذ شكل مكعب ذي واجهة زجاجية وبه ثقب في المنتصف، بحيث يصنع برجين منفصلين، وجسرًا للمشاة يربط بين الطوابق العليا.

سوف يضم المبنى فندقًا ومساحات مكتبية ومطاعم.

7- 1000 شجرة، شنغهاي، الصين:

يتميز المصمم البريطاني توماس هيذرويك بالطموح الشديد والرؤية البعيدة، والآن بات حلمه بتشييد مبنى مغطى بالأشجار حقيقة واقعة، وذلك في مشروع الألف الشجرة الممتد على مساحة 3.2 مليون قدم مربع.

ووصف هيذرويك مشروعه بأنه أكثر من مجرد قطعة فنية، هو بناء التضاريس نفسها.

تابعنا على تواصل معنا على